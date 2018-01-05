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Kardan kahramanlar

Kardan kahramanlar
Tarihler 22 Aralık 1914'ü gösterdiğinde başlayan Sarıkamış Harekâtı 18 gün sürdü. Amaç Rusları kuşatmak ve , Ardahan, gibi Doğu illerini geri almaktı. 60 bin kahraman askerin donarak ve hastalanarak şehit olduğu harekâtın üzerinden tam 103 yıl geçti. Ancak o tarihten bugüne aynı "milli" ruh sürdü. Kafkas, Atatürk, İbrahim Çeçen, Bayburt ve Muş Alparslan Üniversiteleri'nden bir grup öğretim görevlisi toplandı, eksi 17 derece soğukta şehit düşen 90 bin askerin kardan heykelini yaptı. Yaklaşık 100 kamyon kar kullanıldı. Sarıkamış'ta 5-6-7 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenen anma programında sergilenecek, kardan heykellerin açılışının bugün yapılacağı kaydedildi.

Burak ÇİÇEK
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