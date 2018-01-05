Kardan kahramanlar

Tarihler 22 Aralık 1914'ü gösterdiğinde başlayan Sarıkamış Harekâtı 18 gün sürdü. Amaç Rusları kuşatmak ve Kars, Ardahan, Artvin gibi Doğu illerini geri almaktı. 60 bin kahraman askerin donarak ve hastalanarak şehit olduğu harekâtın üzerinden tam 103 yıl geçti. Ancak o tarihten bugüne aynı "milli" ruh sürdü. Kafkas, Atatürk, İbrahim Çeçen,Bayburt ve Muş Alparslan Üniversiteleri'ndenbir grup öğretim görevlisi toplandı,eksi 17 derece soğukta şehit düşen 90bin askerin kardan heykelini yaptı. Yaklaşık 100 kamyon kar kullanıldı. Sarıkamış'ta5-6-7 Ocak 2018 tarihleri arasında düzenlenenanma programında sergilenecek,kardan heykellerin açılışının bugün yapılacağıkaydedildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.