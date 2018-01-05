İmece usulü müdahale!

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Adana'da dün S.A. yönetimindeki otomobil Ali Bozdoğanoğlu Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Cenk Büyükakıncılar'a çarptı. Kaza sonucu Büyükakıncılar yaralandı. Kendisini yere bıraktı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar, yaralıya müdahale için birbirleriyle yarıştı. Hemen 112 arandı. Ambulans gelene kadar da yaralının yağmurdan etkilenmemesi için üzerine branda ve şemsiyeler açıldı. Birkaç dakika sonra sağlık ekipleri olay yerine ulaştı. Cenk Büyükakıncılar, Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.
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