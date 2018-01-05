 ;
Yol Durumu
  1. Uçurumdan aldılar
  2. 100 bin TL’lik skandal

İhmal servis!

Boğazına fasulye kaçan minik Fatih, hastaneye kaldırıldı. Doktorlar “Bir şeyi yok” deyip eve yolladı. Ancak minik yavru hayata gözlerini kapadı. Boğazına yapışan fasulye tanesi ise otopsisinde ortaya çıktı

İhmal servis!
Diyarbakır Çınar'da yaşayan 12 nüfuslu Çimen ailesinin çocukları Fatih, (3) 3 gün önce evde sofradan aldığı 2 fasulye tanesini ağzına attı. Nefessiz kaldı. Öksürmeye başladı. İlk müdahalesini ailesi yaptı. Küçük çocuğun da sık sık öksürmesi üzerine boğazına yapışan bir fasulye tanesi dışarı çıktı. Ancak öksürüğü sonlanmadı. Bunun üzerine Çimen ailesi, minik Fatih'i Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorlar tarafından yapılan muayene sonrası Fatih'in boğazında herhangi bir şey bulunmadı.



2. HASTANE DE EVE YOLLADI
Aile, bu kez de Fatih'i, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürüp muayene ettirdi. Burada da bir şey olmadığı söylenince çocuklarını alıp eve gitti. Ancak Fatih dün yeniden fenalaştı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fakat kurtarılamadı. Fatih'in Otopsi raporunda ise nefes borusuna yabancı cismin sıkışıp oksijensiz kalması nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. 'Yabancı cisim' denilen şeyin ise fasulye tanesi olduğu ve adli emanete delil olarak saklanması için teslim edildiği öğrenildi. Sinir krizleri geçiren aile, bir gün önce iki ayrı hastaneye götürülmesine rağmen gerekli müdahalenin yapılmamasından dolayı çocuklarının yaşamını yitirdiğini söyledi. 10 çocuğundan birini kaybeden baba Mustafa Çimen (47) olayla ilgili ihmali olan doktorlar hakkında şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Çocuğumun boğazına fasulye kaçmasıyla onu hastaneye getirdik. Fasulyelerden birisini boğazından çıkarmıştık ama diğeri hala boğazındaydı. Hastaneye getirdiğimizde bir şeyin olmadığını bize söylediler. Dicle Üniversitesi'ne gittik. Orada da bir şey bulamadılar. Çocuğumu alıp eve getirdik. Nefes almakta güçlük çekiyordu. Bu sabah fenalaşmasınca hastaneye getirdik. Ama çocuğumu kaybettim. Her iki hastanede ihmali olan doktorlar hakkında ve ambulansın geç gelmesinden dolayı şikayette bulundum" dedi. Talihsiz yavrunun bugün defnedileceği öğrenildi.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar