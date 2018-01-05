İhmal servis!

Boğazına fasulye kaçan minik Fatih, hastaneye kaldırıldı. Doktorlar “Bir şeyi yok” deyip eve yolladı. Ancak minik yavru hayata gözlerini kapadı. Boğazına yapışan fasulye tanesi ise otopsisinde ortaya çıktı
Diyarbakır Çınar'da yaşayan 12 nüfuslu Çimen ailesinin çocukları Fatih, (3) 3 gün önce evde sofradan aldığı 2 fasulye tanesini ağzına attı. Nefessiz kaldı. Öksürmeye başladı. İlk müdahalesini ailesi yaptı. Küçük çocuğun da sık sık öksürmesiüzerine boğazına yapışan bir fasulyetanesi dışarı çıktı. Ancak öksürüğü sonlanmadı. Bunun üzerine Çimen ailesi, minik Fatih'i Diyarbakır ÇocukHastalıkları Hastanesi'ne kaldırdı. Doktorlar tarafından yapılan muayene sonrası Fatih'in boğazında herhangi bir şey bulunmadı.
2. HASTANE DE EVE YOLLADI
Aile, bu kez de Fatih'i, DicleÜniversitesi Tıp FakültesiHastanesi'ne götürüp muayene ettirdi. Burada da bir şey olmadığı söylenince çocuklarını alıp eve gitti. Ancak Fatih dün yeniden fenalaştı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Fakat kurtarılamadı. Fatih'in Otopsiraporundaise nefesborusunayabancıcisminsıkışıpoksijensizkalmasınedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. 'Yabancı cisim' denilen şeyin ise fasulye tanesi olduğu ve adli emanete delil olarak saklanması için teslim edildiği öğrenildi. Sinir krizleri geçiren aile, bir gün önce iki ayrı hastaneye götürülmesine rağmen gerekli müdahalenin yapılmamasından dolayı çocuklarının yaşamını yitirdiğini söyledi. 10 çocuğundan birini kaybeden baba Mustafa Çimen (47) olayla ilgili ihmali olan doktorlar hakkında şikayetçi olduğunu ifade ederek, "Çocuğumunboğazına fasulye kaçmasıyla onuhastaneye getirdik. Fasulyelerden birisiniboğazından çıkarmıştık ama diğeri halaboğazındaydı. Hastaneye getirdiğimizdebir şeyin olmadığını bize söylediler.Dicle Üniversitesi'ne gittik. Orada dabir şey bulamadılar. Çocuğumu alıp evegetirdik. Nefes almakta güçlük çekiyordu.Bu sabah fenalaşmasınca hastaneyegetirdik. Ama çocuğumu kaybettim. Her iki hastanede ihmali olandoktorlar hakkında ve ambulansıngeç gelmesinden dolayı şikayettebulundum" dedi. Talihsiz yavrunun bugün defnedileceği öğrenildi.
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