Anaa muhalefet

TÜRKİYE, bunu da gördü. Saadet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi, aynı noktada buluştu! Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu önceki gün yaptığı partisinin 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağına, 'ortak aday'ın kamplaşma vesilesi olarak görülebileceğine ilişkin açıklamalarının ardından dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu ortak açıklama yaptı. Karamollaoğlu uyum yasalarıyla ilgili partisinin görüşlerini içeren çalışmayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğunu belirtti.
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