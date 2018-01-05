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Anaa muhalefet

Anaa muhalefet
TÜRKİYE, bunu da gördü. ile Cumhuriyet Halk Partisi, aynı noktada buluştu! Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu önceki gün yaptığı partisinin 2019 seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı çıkaracağına, 'ortak aday'ın kamplaşma vesilesi olarak görülebileceğine ilişkin açıklamalarının ardından dün Genel Başkanı 'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. 1 saat 20 dakika süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu ortak açıklama yaptı. Karamollaoğlu uyum yasalarıyla ilgili partisinin görüşlerini içeren çalışmayı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sunduğunu belirtti.

Evrin GÜVENDİK
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YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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PROF Osman Usta PROF Osman Usta

Rahmetli Erbakan Kemikleri sızlıyordur Koskoca RP nerden nereye geldi

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cevapla 05.01.2018 12:42
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