Ahlaksız baskı

Erzurum Yakutiye'deki bir okulda hizmetli olarak çalışan İ.Ö, 45 yaşındaki karısı N.Ö.'yü evlendikten sonra para karşılığı başka erkeklerle ilişkiye girmesi için zorladı. Tam 17 yıl boyunca eşini pazarlayan ve zaman zaman da swingerdenilen eşli ahlaksız partilere yolladı. Psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan N.Ö, polisle işbirliği yaparak kocasını ve kendisiyle ilişkiye girmek için gelen adamı suçüstü yakalattı. Bir evde çıplak halde gözaltına alınan N.Ö. İ.Ö ve E.T. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. N.Ö. ifadesinde evlendikten sonra eşinin bir tutkusu olduğunu ve tanımadığı erkek ve ailelerle ilişkiye girdiğinin anlattı. İki çocuk annesi N.Ö eşi tarafından ilişkilerinin cep telefonuna kaydedildiğini ve bununla kendisini tehdit ettiğini de anlattı. Suçlamaları kabul etmeyen İ.Ö. ise herhangi bir zorlama olmadığını savunarak, tamamen kendisinin cinsel tercihi olduğunu, hiçbir şekilde para karşılığı böyle bir iş yapmadığını söyledi. Hakim, koca İ.Ö ve müşteri E.T'yi tutukladı.
CEZASI3 YIL HAPİS Daha önceAdana'da dayakalanan swingerçetesi, hapsegönderilmişti.Tutuklular hakında"Fuhuşa aracılıketmek" suçundan3 yıl hapis cezasıistenmişti.
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