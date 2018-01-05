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Ahlaksız baskı

Eşini 17 yıl boyunca swinger partilerine zorlayan ahlaksız koca ile çete üyesi cezaevini boyladı

Ahlaksız baskı
Yakutiye'deki bir okulda hizmetli olarak çalışan İ.Ö, 45 yaşındaki karısı N.Ö.'yü evlendikten sonra para karşılığı başka erkeklerle ilişkiye girmesi için zorladı. Tam 17 yıl boyunca eşini pazarlayan ve zaman zaman da swinger denilen eşli ahlaksız partilere yolladı. Psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan N.Ö, polisle işbirliği yaparak kocasını ve kendisiyle ilişkiye girmek için gelen adamı suçüstü yakalattı. Bir evde çıplak halde gözaltına alınan N.Ö. İ.Ö ve E.T. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. N.Ö. ifadesinde evlendikten sonra eşinin bir tutkusu olduğunu ve tanımadığı erkek ve ailelerle ilişkiye girdiğinin anlattı. İki çocuk annesi N.Ö eşi tarafından ilişkilerinin cep telefonuna kaydedildiğini ve bununla kendisini tehdit ettiğini de anlattı. Suçlamaları kabul etmeyen İ.Ö. ise herhangi bir zorlama olmadığını savunarak, tamamen kendisinin cinsel tercihi olduğunu, hiçbir şekilde para karşılığı böyle bir iş yapmadığını söyledi. Hakim, koca İ.Ö ve müşteri E.T'yi tutukladı.

CEZASI 3 YIL HAPİS
Daha önce 'da da yakalanan swinger çetesi, hapse gönderilmişti. Tutuklular hakında "Fuhuşa aracılık etmek" suçundan 3 yıl hapis cezası istenmişti.

Furkan NEHRİ
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