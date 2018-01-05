100 bin TL’lik skandal

Yeni yılın ilk skandalı, önceki gece İstanbul Etiler'de meydana geldi. Ünlü bir işletmeci, mekanında sahne alan güzel şarkıcıyla Etiler'deki bir gece kulübünde eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılan ikili, genç adamın lüks aracına bindi. İşletmeci veşarkıcı Etiler'in karanlık sokaklarınapark ettikleri aracın içindeaşka geldi! Aracın içinde samimi anlar yaşayan ikili, bir mekanın güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Bunun üzerine ünlü işletmeci panikledi. Güvenlik görevlisine, gördüklerini kimseye anlatmaması için rüşvet teklif etti. Ardındangüvenliğin hesabına 100 bin liragönderdi. Skandal ise güvenlik görevlisinin, olayı yakın çevresine anlatmasıyla patlak verdi.
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