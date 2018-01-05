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100 bin TL’lik skandal

Ünlü bir işletmeci ile güzel şarkıcı, araçta uygunsuz halde yakalandı. İşadamı skandalı rüşvetle kapamaya çalıştı

100 bin TL’lik skandal
Yeni yılın ilk skandalı, önceki gece İstanbul Etiler'de meydana geldi. Ünlü bir işletmeci, mekanında sahne alan güzel şarkıcıyla Etiler'deki bir gece kulübünde eğlendi. Gecenin ilerleyen saatlerinde mekandan ayrılan ikili, genç adamın lüks aracına bindi. İşletmeci ve şarkıcı Etiler'in karanlık sokaklarına park ettikleri aracın içinde aşka geldi! Aracın içinde samimi anlar yaşayan ikili, bir mekanın güvenlik görevlisi tarafından fark edildi. Bunun üzerine ünlü işletmeci panikledi. Güvenlik görevlisine, gördüklerini kimseye anlatmaması için rüşvet teklif etti. Ardından güvenliğin hesabına 100 bin lira gönderdi. Skandal ise güvenlik görevlisinin, olayı yakın çevresine anlatmasıyla patlak verdi.
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