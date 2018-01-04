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Yok mu bir kollayan!

İki yıl önce elektrik akımına kapılarak kollarını ve bacaklarını kaybeden inşaat işçisi, yalvardı: Nakil olup çocuklarımı kucaklamak istiyorum

Yok mu bir kollayan!
Diyarbakır'da 5 çocuk babası Mehmet Zeki Aslan, iki yıl önce inşaatta çalışırken elektrik akımına kapıldı. Hayatı kurtuldu ancak, iki kol ve iki bacağını kaybetti. Talihsiz işçi, yaşadığı büyük sıkıntıyı anlattı: Çocuklarımın rızkını kazanmak için inşaatlarda çalışıyordum. Bu kaza başıma geldi. Nasıl olduğunu anlamadım. Gözlerimi açtığımda yerde yatıyordum. Büyüklerimizden yardım bekliyorum. Kol nakli için biri bağış yaparsa çok sevinirim. Eşim ve çocuklarım bana bakıyor. Yavrularıma sarılmayı özledim...
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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