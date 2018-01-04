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  2. Cani durmadı!

Vahşetmetre!

’da taksici, boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Cesedi yol kenarına atıldı...

Vahşetmetre!
Ekmek parası için direksiyon sallayan taksici, hunharca katledildi. Korkunç olay dün 'ya meydana geldi. Yol ortasında duran taksinin bagaj kısmında kan lekesini fark eden tarım işçileri, aracın yanına gitti. 15 metre ilerisinde yol kenarında hareketsiz yatan bir kişi görünce hemen polisi aradı. Cesedin taksicilik yapan Yaşar Özgan'a (58) ait olduğu tespit edildi. Özgan'ın 15 yerinden bıçaklandığı ve sağ kulağının altında derin bir yara izine rastlandı. Yolun kenarında bulunan portakal bahçesi içinde suç aleti araştıran ekipler cesetten 50 metre uzaklıkta kanlı bir çanta buldu. Bir müşterisi tarafından sürekli aranan şoförün cep telefonunu açan polis, "Kendisi şu anda burada değil başka bir taksi çağırın" diye cevapladı. Emniyet güçleri, katil zanlısının peşine düştü. Özel güvenlik görevilisi Fuat Demirdelen (37) kısa sürede yakalandı. İlk ifadesinde cinayeti ücret yüzünden işlediğini belirtti.


ÜCRET YÜZÜNDEN KATLETTİ
Katil zanlısı Fuat Demirdelen, portakal bahçesinde yakalandı.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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