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Şüpheli ölüm

Şüpheli ölüm
'ta 4 gündür ailesi tarafından ulaşılamayan Sefa Türk'ün (29) cansız bedeni dün öğle saatlerinde Spor İl Müdürlüğü Sporcu Kamp Merkezin'deki odasında bulundu. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucunda öğrenileceği Türk'ün intihar etmiş olabileceği iddia edildi. Acı haberi alan yakınları ise sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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