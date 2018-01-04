Korkunç olay geçen pazartesi günü Şanlıurfa'da yaşandı. 39 yaşındaki HalilDağ, arkadaşıyla birlikte tarihi Urfa Kalesi'ne çıktı. Özçekim yaptığı sırada 40 metre yükseklikten kayalık zemine düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Dağ'ıntarihi Urfa Kalesi'nden Balıklıgölmanzarasını arkasına alarakfotoğraf çektirmek istediğisırada dengesini kaybedipkayalık zemine düşme anı isebir kafeteryanın güvenlikkamerası kayıtlarına saniyesaniye yansıdı. Dağ'ın düşmeden önce taş parçacıklarının savrulduğu, ardından kendisinin sırt üstü düştüğü görülüyor.
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