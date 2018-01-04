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Sonçekim

’da Halil Dağ, tarihi kalede özçekim yapmak isterken 40 metreden düşüp öldü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sonçekim
Korkunç olay geçen pazartesi günü 'da yaşandı. 39 yaşındaki Halil Dağ, arkadaşıyla birlikte tarihi Urfa Kalesi'ne çıktı. Özçekim yaptığı sırada 40 metre yükseklikten kayalık zemine düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Dağ'ın tarihi Urfa Kalesi'nden Balıklıgöl manzarasını arkasına alarak fotoğraf çektirmek istediği sırada dengesini kaybedip kayalık zemine düşme anı ise bir kafeteryanın güvenlik kamerası kayıtlarına saniye saniye yansıdı. Dağ'ın düşmeden önce taş parçacıklarının savrulduğu, ardından kendisinin sırt üstü düştüğü görülüyor.


Halil Dağ
Etiketler:
  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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