 ;
Yol Durumu
  1. Kahreden telefon
  2. Hain kardeş

Kurusıkı silah i aydınlattı

Kurusıkı silah cinayeti aydınlattı
Konya'da niyetçi Çetin Kalaycı (27), 2004'te kurusıkıdan bozma silahla katledildi. Kaçan katil, izini kaybettirdi. Aradan 14 yıl geçti. Kalaycı'nın öldürülmesinde kullanılan kurusıkıdan bozma silahla işlenmiş ler incelendi. 2005'te babası Mevlüt Berber'i aynı silahla öldüren ve 11 yıl cezaevinde yatıp çıkan Şahin Berber, Kalaycı cinayetinden kelepçelendi. 14 yıl önce Kalaycı'yı öldürdüğünü itiraf eden Berber, "Kartlar boş çıktığı için tartıştığım Kalaycı'yı öldürdüm. Babamı da beni polise ihbar etmesin diye katlettim" dedi.

Halit TURAN
Etiketler: ,
  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar