Kurusıkı silah cinayeti aydınlattı

Konya'da niyetçi Çetin Kalaycı (27),2004'te kurusıkıdan bozma silahla katledildi.Kaçan katil, izini kaybettirdi. Aradan 14yıl geçti. Kalaycı'nın öldürülmesinde kullanılankurusıkıdan bozma silahla işlenmişcinayetler incelendi. 2005'te babası MevlütBerber'i aynı silahla öldüren ve 11 yıl cezaevindeyatıp çıkan Şahin Berber, Kalaycı cinayetindenkelepçelendi. 14 yıl önce Kalaycı'yıöldürdüğünü itiraf eden Berber, "Kartlarboş çıktığı için tartıştığım Kalaycı'yıöldürdüm. Babamı da beni polise ihbaretmesin diye katlettim" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.