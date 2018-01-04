Kardelen isyanı

Samsun'da Sema-Dursun Kanlı çiftinin 12 yaşındaki kızlarıKardelen Kanlı, geçen yıl ocak ayında sol gözündeki tümör nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Kardelen, 3 gün kemoterapi gördükten sonra fenalaştı. Yoğun bakıma alınan Kardelen'in'domuz gribi' (H1N1) olduğuiddia edildi. Küçük kız, hayatını kaybetti. Aile kızlarının ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla savcılığa dilekçe verdi. Ancak hastane kusurlu görülmedi. Rektörlük ise soruşturma başlatılmasına gerek olmadığını bildirdi. Anne Sema Kanlı isyan etti: İğne tutmayı bilmeyeninsanlar evladımınölümüne nedenoldu. Tek isteğim sorumluların adalete hesap vermesi...
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