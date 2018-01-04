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Kardelen isyanı

Kanser tedavisi gören küçük kız, domuz gribinden hayatını kaybetti. Aile isyan etti: İhmal var...

Kardelen isyanı
Samsun'da Sema-Dursun Kanlı çiftinin 12 yaşındaki kızları Kardelen Kanlı, geçen yıl ocak ayında sol gözündeki tümör nedeniyle Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi görmeye başladı. Kardelen, 3 gün kemoterapi gördükten sonra fenalaştı. Yoğun bakıma alınan Kardelen'in 'domuz gribi' (H1N1) olduğu iddia edildi. Küçük kız, hayatını kaybetti. Aile kızlarının ölümünde ihmal olduğu iddiasıyla savcılığa dilekçe verdi. Ancak hastane kusurlu görülmedi. Rektörlük ise soruşturma başlatılmasına gerek olmadığını bildirdi. Anne Sema Kanlı isyan etti: İğne tutmayı bilmeyen insanlar evladımın ölümüne neden oldu. Tek isteğim sorumluların adalete hesap vermesi...
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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