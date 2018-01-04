Kahreden telefon

İstanbul Maltepe'de, kızları Miray Hira (2) ve Elif Mina'yı (3) öldüren Ali Yardım'ın (29) intihar etmeden önce eşini arayarak söylediği sözler, vahşeti gözler önüne serdi. İki yavrusunu kaybeden Dilek Yıldırım, cenazeler otopsi için Adli Tıp'a getirildiğinde ayakta durmakta güçlük çekti. Hıçkıra hıçkıra ağlayan annenin sözleri, yürekleri deldi: "Görüş günüydü. Dün akşam 5 gibi aradı. 'Çocuklarını öldürdüm. Mutlumusun?' dedi. Ben de polisi aradım. İki yavrum öldü benim. Emziği elimde kaldı. Biri 3 biri 2 yaşında. Kimsecikler sahip çıkmadı. Sığınma evlerinde kaldım ama çocuklarımı koruyamadım. Sahip çıkamadım çocuklarıma. Büyük kızım çok kibardı. Çok akıllıydı. Küçük kızım çok tatlıydı. Şimdi hiçbiri yok. Tekbaşıma kaldım. Ne olacak şimdi? Kim sahip çıkacak bana. Kim verecek o çocukların hesabını. Dünden beri yalvarıyorum. Polisine amirine savcısına. Bir kerecik çocuklarımı göremedim. Polisine de yalvardımsavcısına da yalvardım. Beni bu adamdankurtarın dedim! Ali Yardım'ın ağabeyi Ekrem Yardım ise "Bir baba o hale nasıl gelebilir. Anne sebebiyet vermiş ki olmuş" diyerek yengesini suçlamaya kalkıştı
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