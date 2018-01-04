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Kahreden telefon

Kızını öldüren baba, ayrı yaşadığı eşine telefon etti. “Çocuklarını öldürdüm” dedi. Silahı kendi kafasına dayayıp tetiği çekti

Kahreden telefon
İstanbul Maltepe'de, kızları Miray Hira (2) ve Elif Mina'yı (3) öldüren 'ın (29) intihar etmeden önce eşini arayarak söylediği sözler, vahşeti gözler önüne serdi. İki yavrusunu kaybeden Dilek Yıldırım, cenazeler otopsi için 'a getirildiğinde ayakta durmakta güçlük çekti. Hıçkıra hıçkıra ağlayan annenin sözleri, yürekleri deldi: "Görüş günüydü. Dün akşam 5 gibi aradı. 'Çocuklarını öldürdüm. Mutlu musun?' dedi. Ben de polisi aradım. İki yavrum öldü benim. Emziği elimde kaldı. Biri 3 biri 2 yaşında. Kimsecikler sahip çıkmadı. Sığınma evlerinde kaldım ama çocuklarımı koruyamadım. Sahip çıkamadım çocuklarıma. Büyük kızım çok kibardı. Çok akıllıydı. Küçük kızım çok tatlıydı. Şimdi hiçbiri yok. Tek başıma kaldım. Ne olacak şimdi? Kim sahip çıkacak bana. Kim verecek o çocukların hesabını. Dünden beri yalvarıyorum. Polisine amirine savcısına. Bir kerecik çocuklarımı göremedim. Polisine de yalvardım savcısına da yalvardım. Beni bu adamdan kurtarın dedim! Ali Yardım'ın ağabeyi Ekrem Yardım ise "Bir baba o hale nasıl gelebilir. Anne sebebiyet vermiş ki olmuş" diyerek yengesini suçlamaya kalkıştı
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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