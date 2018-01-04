 ;
Yol Durumu
  1. Lobi savaşı
  2. Sonçekim

Hırsız mumya

Hırsız mumya
Adana'da yılbaşı gecesi, okula giren 2 kişiden biri, 10 bin lira değerindeki akıllı tahta, projeksiyon cihazı ve ses sistemini çaldı. Kameraları inceleyen polis şüphelinin, tanınmamak için yüzüne sargı bezleri sardığını gördü. Mumyayı andıran zanlının peşine düşen ekipler, çalınan eşyaların satıldığı yeri bularak hırsızın Hamza Demireriden (30) olduğunu tespit etti. Zanlı tutuklandı.


Hamza Demireriden


Ziya RAMOĞLU
Etiketler:
  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar