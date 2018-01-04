Hırsız mumya

Adana'da yılbaşı gecesi, okula giren 2 kişiden biri, 10 bin lira değerindekiakıllı tahta, projeksiyon cihazı ve ses sistemini çaldı. Kameraları inceleyen polis şüphelinin, tanınmamak için yüzüne sargı bezleri sardığını gördü. Mumyayı andıranzanlının peşine düşenekipler, çalınan eşyaların satıldığı yeri bularak hırsızın Hamza Demireriden (30) olduğunu tespit etti. Zanlı tutuklandı.
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