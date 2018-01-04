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Cani durmadı!

’da D.T., barışmayı kabul etmeyen eski sevgilisini parka çağırdı, tabancayla öldürdü. Polis, caninin peşine düştü...

Cani durmadı!
Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. 20 yaşındaki genç, eski sevgilisini öldürüp, kaçtı. Olay dün 'da yaşandı. 20 yaşındaki D.T., geçen yıl 18 yaşındaki C. A. ile sevgili oldu. Ancak ikili arasında problem çıkınca, genç kız, geçtiğimiz günlerde işsiz olan T.'yi terk etti. Ayrılmak istemeyen genç adam ise barışmak için her yolu denedi. Başarılı olamadı. Terk edilmeyi bir türlü gururuna yediremeyen T., önceki akşam eski sevgilisini son kez konuşmak için, parka çağırdı. A. da kız arkadaşı S.K.'yı da yanına alarak yanına gitti.

SIRTINDAN VURULDU
D.T., burada yeniden barışma teklifinde bulundu. Genç kız yine reddedince de aralarında tartışma çıktı. T., genç kıza üç el ateş etti. Kaçmaya çalışırken sırtından vurulan ve ağır yaralanan C., kanlar içinde yere yığıldı. Katil ise otomobille kaçtı. Hastaneye kaldırılan A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha önce de tartıştığı başka bir kız arkadaşını bıçaklayarak yaraladığı belirlenen ve sosyal medya hesabından cezaevinde çekilmiş fotoğraflarını paylaşan D.T.'in, yaralama, uyuşturucu kullanımı gibi 24 farklı suçtan poliste kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.


Halit TURAN
Etiketler:
  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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