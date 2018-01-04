Cani durmadı!

Kadın cinayetlerine bir yenisi eklendi. 20 yaşındaki genç, eski sevgilisini öldürüp, kaçtı. Olay dün Karaman'da yaşandı. 20 yaşındaki D.T., geçen yıl 18 yaşındaki C.A. ile sevgili oldu. Ancak ikili arasında problem çıkınca, genç kız, geçtiğimiz günlerde işsiz olan T.'yi terk etti. Ayrılmak istemeyen genç adam ise barışmak için her yolu denedi. Başarılı olamadı. Terk edilmeyi bir türlü gururuna yediremeyen T., önceki akşam eski sevgilisini son kez konuşmak için, parka çağırdı. A. dakız arkadaşı S.K.'yı da yanınaalarak yanına gitti.
SIRTINDAN VURULDU
D.T., burada yeniden barışma teklifinde bulundu. Genç kız yine reddedince de aralarında tartışma çıktı. T., gençkıza üç el ateş etti. Kaçmaya çalışırken sırtından vurulan ve ağır yaralanan C., kanlar içinde yere yığıldı. Katil ise otomobille kaçtı. Hastaneye kaldırılan A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha önce de tartıştığı başka bir kız arkadaşını bıçaklayarak yaraladığı belirlenen ve sosyal medya hesabından cezaevinde çekilmiş fotoğraflarını paylaşan D.T.'in, yaralama, uyuşturucu kullanımı gibi 24 farklı suçtan polistekaydı bulunduğu ortaya çıktı. Polis, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.