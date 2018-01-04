Ailelerden büyük tepki

FETÖ'cü hainler, 15 Temmuz gecesi Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ele geçirmeye çalıştı. Buna izin vermeyen 3 kişiyi şehit ederken, 49 kişi de yaralandı. Dün o davanın 15 sanığı hakim karşısına çıktı. Darbeci Yarbay Adnan Uygun, şehit ettiği Hasan Kaya için "provokatör" şeklinde küstah bir açıklama yaptı. Şehidin kardeşi Enver Kaya "Bizim mermimizle bize ateş etti. Bu insanlara hain demeyip ne diyeceğiz?" dedi.
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