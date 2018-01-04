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112 Cihat

Gözaltına alınan Cihat Alişan, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

112 Cihat
Erzurum'da işsiz Cihat Alişan, 600 liraya Acil Tıp Teknisyeni (ATT) üniforması aldı. 5 liraya 'sahte' ATT kimliği getirtti. Kentte günlerce üzerinde üniforma ile gezip, kendisini teknisyen olarak tanıttı. Vatandaşlar polisi aradı. Ekipler, genci gözaltına aldı. Alişan, "Bu mesleğin aşığıyım. Bana çok da yakıştı. Kıyafetlerini o kadar seviyorum ki bazen onlarla uyuyorum" dedi.
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  • 04 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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