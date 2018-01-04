;
13 / 9
8 / 5
7 / 0
1 / -8
9 / 3
12 / 5
8 / 3
16 / 11
-5 / -16
8 / 1
12 / 6
12 / 5
13 / 3
9 / 0
4 / -6
7 / 3
3 / 1
3 / -5
8 / 1
8 / 3
12 / 6
11 / 5
7 / 2
7 / 2
11 / 5
7 / 2
13 / 5
7 / 1
5 / -1
4 / 0
-2 / -14
7 / 0
8 / 2
17 / 12
8 / -3
4 / -3
11 / 8
8 / -1
8 / 3
12 / 7
12 / 7
7 / 3
12 / 2
9 / 4
-1 / -10
7 / 0
8 / 2
8 / 3
8 / 2
9 / 3
11 / 6
14 / 7
10 / 3
7 / 1
5 / -1
11 / 5
7 / 4
13 / 10
4 / -1
8 / 4
8 / 3
14 / 9
13 / 8
17 / 9
14 / 6
17 / 10
8 / 4
14 / 8
5 / 2
11 / 6
5 / 3
10 / 5
11 / 4
18 / 13
7 / 1
8 / 1
3 / -3
13 / 8
8 / 3
12 / 8
Erzurum'da işsiz Cihat Alişan, 600 liraya Acil Tıp Teknisyeni (ATT) üniforması aldı. 5 liraya 'sahte' ATT kimliği getirtti. Kentte günlerce üzerinde üniforma ile gezip, kendisini teknisyen olarak tanıttı. Vatandaşlar polisi aradı. Ekipler, genci gözaltına aldı. Alişan, "Bu mesleğin aşığıyım. Bana çok da yakıştı. Kıyafetlerini o kadar seviyorum ki bazen onlarla uyuyorum" dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.