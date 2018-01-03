Zehirli çift!

Bolu'da emniyet güçleri önceki gün saat 21.30 sıralarında TEM yolunun İstanbul yönünde kontrol yaptı. Şüphe üzerine hafif ticari bir araç durduruldu. Arabada narkotik köpeği 'Sezar' ile yapılan aramalarda, farların ve kapıların iç kısımlarına gizlenmiş, 43 paket halinde 15 kilo 396gram esrar bulundu. Araçsürücüsü Emre Ö. (41) veyanında bulunan eşi F.Ö.(27), gözaltına alındı. Yanlarında bulunan 2 ve 4 yaşındaki çocukları da polis merkezine götürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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