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geldiler

ile krizi sonlandı. Aylardır randevu bekleyenler İstinye’deki konsolosluğa aktı. Saatlerce kuyrukta bekleyen vatandaşlar, vize almayı başardı...

Vize geldiler
Türkiye ve ilişkilerinde yaklaşık 3 aydır devam eden krizi, geçen hafta aşılmıştı. Vize başvurularında kısıtlamalar tamamen kaldırıldı. Yılbaşı tatili sonrası ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda mesai başladı. İstinye'deki konsolosluk önünde uzun kuyruklar oluştu. Başvuru için gelenler, üst aramasından geçirilip belgelerinin kontrolü yapıldıktan sonra içeri alındı. Vize başvurusu için ABD Başkonsolosluğu'na gelen Harun Çetin, "Aslında sıradan bir vize görüşmesi oldu. 2019'un Ocak ayına almıştık randevumuzu, o tarihe vermişlerdi. İş seyahati dolayısıyla vizeye ihtiyacım vardı. Bu tarihin erkene alınması güzel oldu. İçerideki vize görüşmesi sıradan bir görüşme gibi geçti" dedi.

KİMİSİ ALAMADI
Vize alamayan kişilerin de bulunduğunu belirten Çetin, şunları söyledi: "İngilizce eğitimi ve turistik seyahat için vize isteyenlerden bazılarına olumsuz cevap verilmiş. Ancak genel olarak olumlu bir durum var. 08.45 gibi girdim, 10.15 gibi çıktım." Dil eğitimi için vize almak isteyen Alperen Okkala ise "İçeride ilk önce güvenlikten geçtik. Parmak izimiz alındı. Ondan sonra belirli sorular soruldu. 'Ne için gidiyorsunuz? Ne kadar kalacaksınız?' diye. Bunların hepsini güzel açıkladığımı düşünüyorum fakat yine de vize alamadım. Bir gerekçe de sunmuyorlar, sebebini bilmiyorum. Ya ret ya da direkt veriyorlar" diye konuştu
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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