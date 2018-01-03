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  1. Barıştım’ dedi katletti
  2. Dehşetin perde arkası

Sürpriz kaza

Sürpriz kaza
Zonguldak'ta yaşayan Nazmiye Ergin (26), motosiklet tamircisi erkek arkadaşı Barış Atasoy'a sürpriz evlenme teklifi hazırladı. Ergin, senaryo gereği motosiklet ile kaza yaptı. Arkadaşları da Barış Atasoy'u olay yerine çağırdı. Motosikletiyle verilen adrese giden Atasoy, kaza yaptığını sandığı sevgilisinin yanına koştu. Bu sırada Nazmiye Ergin, cebindeki yüzüğü yüzüğü çıkartarak Atasoy'a evlenme teklifinde bulundu. Evlenme teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen ve kız arkadaşına "Evet" diyen Atasoy, "Normalde erkeklerin teklif etmesi gerekirken, burada kız arkadaşım evlenme teklifi etti. Şoktayım" diye konuştu.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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