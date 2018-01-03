Sürpriz kaza

Zonguldak'ta yaşayan Nazmiye Ergin (26),motosiklet tamircisi erkek arkadaşı Barış Atasoy'asürpriz evlenme teklifi hazırladı. Ergin, senaryo gereğimotosiklet ile kaza yaptı. Arkadaşları da Barış Atasoy'uolay yerine çağırdı. Motosikletiyle verilen adrese gidenAtasoy, kaza yaptığını sandığı sevgilisinin yanına koştu.Bu sırada Nazmiye Ergin, cebindeki yüzüğü yüzüğüçıkartarak Atasoy'a evlenme teklifinde bulundu.Evlenme teklifi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyenve kız arkadaşına "Evet" diyen Atasoy, "Normaldeerkeklerin teklif etmesi gerekirken, burada kız arkadaşımevlenme teklifi etti. Şoktayım" diye konuştu.
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