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Şaka gibi

Şaka gibi
Kahramanmaraş'ta çiftçilik yapan İbrahim Gülbeyaz'a (60) Ankara 12. İcra Dairesi tarafından bir zarf gönderildi. Gülbeyaz zarfı açınca traktörüyle İstanbul Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 19 defa kaçak geçiş yaptığını ve faiziyle birlikte 994 lira cezayı 7 gün içinde yatırması gerektiğini öğrendi. Önce arkadaşlarının şaka yaptığını düşünen Gülbeyaz, gerçeği öğrenince şok geçirdi. Gülbeyaz, cezaya itiraz etti. Hayatında hiç 'a gitmediğini söyleyen Gülbeyaz, "30 yıllık traktör, ilçe merkezine bile zor gidip gidiyor. Hatanın düzeltilmesini istiyorum" dedi.;

Sırrıberk ARSLAN
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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