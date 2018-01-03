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Öğret'men'!

Öğretmen!
Yozgat'ta kelimenin tam anlamıyla bir skandal yaşandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, B.G. isimli edebiyat öğretmeninin sahte diplomayla çalıştığı anlaşıldı. 17 yıldır çeşitli liselerde görev aldığı saptandı. Eğitim fakültesini 4'üncü sınıfta bırakan B.G., görevden alındı. Bakanlık, B.G. hakkında savcılığa suç duyurunda bulunulduğunu açıkladı.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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