 ;
Yol Durumu
  1. Zehirli çift!
  2. Damat kazığı!

Maganda terörü

Maganda terörü
Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi önünde dün bir erkek şahıs, pusette bebeği bulunan ve ağlayan kadının üzerine yürüdü. Bir şeyler söyledi. Ardından tekmeler savurmaya başladı. Kadın ağlamaya devam etti. Öfkeli adam ise durmadı. Kadının "Tamam ayıptır" sözlerine rağmen maganda, kadını darp etti. Şiddet uyguladı. Kucağına bebeğini alan talihsiz kadın hastane önünden hızla ayrıldı. Yaşanan dehşet anları ise cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Etiketler:
  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar