Maganda terörü

Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi önünde dün birerkek şahıs, pusette bebeğibulunan ve ağlayan kadınınüzerine yürüdü. Bir şeyler söyledi. Ardından tekmeler savurmaya başladı. Kadınağlamaya devam etti. Öfkeliadam ise durmadı. Kadının "Tamam ayıptır" sözlerine rağmen maganda, kadını darp etti. Şiddet uyguladı. Kucağına bebeğini alan talihsiz kadın hastane önünden hızla ayrıldı. Yaşanan dehşet anları isecep telefonu kamerasıtarafından saniye saniyekaydedildi.
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