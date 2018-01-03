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Kaza kurbanı

Kaza kurbanı
Kayseri'nin Tomarza İlçesi'nde M.A. (23) idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 19 yaşındaki İsmail Yılmaz'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan ve kanlar içinde kalan genç, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Trafik kazası sonucu can veren İsmail Yılmaz, daha 19 yaşındaydı.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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