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Kahvehastane!

Kahvehastane!
BATMAN'da, 75 yaşındaki Ahmet Kaçmaz'ın iskambil oyunu tutkusu hastalık dinlemedi. Yaşlı adam hasta yatağında sıkılınca kolundaki serumla kahveye gitti. Dinlenmek yerine dostlarıyla kağıt oynamayı tercih etti. Kolundaki serumla masaya oturan Kaçmaz, "Evde olduğum süre içinde zaman geçmiyor. Serumu yanıma alıp kahveye geliyorum. Farkına varmadan serumum bitiyor. Bu da beni rahatlatıyor. Bir elinde serum, diğer elimde de iskambil kağıtları var. Bazı vatandaşlar beni görünce tebessüm ediyor" dedi.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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