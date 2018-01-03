Kahvehastane!

BATMAN'da, 75 yaşındaki Ahmet Kaçmaz'ın iskambil oyunu tutkusu hastalık dinlemedi. Yaşlıadam hasta yatağındasıkılınca kolundakiserumla kahveye gitti. Dinlenmek yerine dostlarıyla kağıt oynamayı tercih etti. Kolundaki serumla masaya oturan Kaçmaz, "Evde olduğum süre içinde zaman geçmiyor. Serumuyanıma alıp kahveyegeliyorum. Farkına varmadanserumum bitiyor.Bu da beni rahatlatıyor. Bir elinde serum, diğer elimde de iskambil kağıtları var. Bazı vatandaşlar beni görünce tebessüm ediyor" dedi.
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