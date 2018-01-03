İnsanlık ölmemiş

Bursa'da bir güvenlik görevlisi yaptığı davranışla herkesin takdirini kazandı. Reşat Çoban, Osmangazi'de bir iş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaktaydı. Çöpe atılmış çantayıaçan Çoban, içerisindealtın ve para olduğunugörünce soluğu hemenpolis çağırdı. Ekipler, çantada 180 lira para ve 20 ile 25 bin lira değerinde ziynet eşyası olduğunu açıkladı. Çantadan çıkan numarayı arayan polis, altınların Özbekistan uyruklu bir kadına ait olabileceğini açıkladı. Çoban, "İçerisini para ve ziynet eşyası görünce polisi aradım. Vatandaşlık görevimizi yaptık" açıklamasını yaptı
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