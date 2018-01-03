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İnsanlık ölmemiş

İnsanlık ölmemiş
Bursa'da bir güvenlik görevlisi yaptığı davranışla herkesin takdirini kazandı. Reşat Çoban, Osmangazi'de bir iş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışmaktaydı. Çöpe atılmış çantayı açan Çoban, içerisinde altın ve para olduğunu görünce soluğu hemen polis çağırdı. Ekipler, çantada 180 lira para ve 20 ile 25 bin lira değerinde ziynet eşyası olduğunu açıkladı. Çantadan çıkan numarayı arayan polis, altınların Özbekistan uyruklu bir kadına ait olabileceğini açıkladı. Çoban, "İçerisini para ve ziynet eşyası görünce polisi aradım. Vatandaşlık görevimizi yaptık" açıklamasını yaptı
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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