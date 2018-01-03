İnsanlık karaya vurdu

İnsanlıktan nasibini almayan kişi ya da kişiler, dün bir yunusu katletti. Yürekleri sızlatan olay Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde meydana geldi. Demirci ustası Kamil Özcan (40), yeni yılın ilk günü Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası'nda eşi KadriyeÖzcan ile birlikte yürüyüş yapmak için sahile gitti. Çift, bir süre sonra Akdeniz foklarının barınma alanı olan Küdür Yarımadası'ndaki Zeytin Koyu sahilinde karaya vuran yunus ölüsünü fark etti. Kamil Özcan, telef olan hayvanı kıyıya çekti. Tırtak türü (Delphinus delphis), 1.70 metre boyunda ve yaklaşık 60kilo ağırlığında olan, yunusun başından tek kurşunla vurulduğu belirlendi. Ölü yunusu bulan Kamil Özcan, "Yunus yeni ölmüştü. Belki canlıdır diye, denizin içinden karaya çektim. Ancak başında gördüğümkurşun deliğinden hala kanlargeliyordu. Bu nasıl bir insanlık, nasıl bir canilik? Muhtemelen balıkçıların ağlarındaki balığı almak için hamle yapmış ve ağa takılmış olabilir. Yoksa denizin ortasında bir yunusa hem de çok yakından kim nasıl ateş edebilir ki? Yunusun incelenmesi ve suçlulukların bulunması için ilgili makamlara müracaat ettik. Son aylarda bu bölgede ölü caretta caretta türü deniz kamlumbağalarına ve yunuslara çok rastlamaya başladık" dedi.
'ÖNEMLİ BİR TÜR'
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nda görevli Dr. ErdemDanyer ise, yunustan alınacak deri parçaları üzerinde inceleme yapılacağını ve bu türün önemli bir tür olduğunu belirtti.
Ölü yunusu bulan Özcan çifti, masum hayvanı öldürenlere isyan etti. İlgili makamlara müracaat ettiklerini söyledi.
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