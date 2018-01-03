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İnsanlık karaya vurdu

’da bir yunus, başından vurularak katledildi. Telef olan hayvanı bulan Kamil Özcan, “Başında gördüğüm kurşun deliğinden hala kanlar geliyordu. Bu nasıl bir insanlık, nasıl bir canilik?” dedi

İnsanlık karaya vurdu
İnsanlıktan nasibini almayan kişi ya da kişiler, dün bir yunusu katletti. Yürekleri sızlatan olay 'nın İlçesi'nde meydana geldi. Demirci ustası Kamil Özcan (40), yeni yılın ilk günü Yalıkavak Mahallesi Küdür Yarımadası'nda eşi Kadriye Özcan ile birlikte yürüyüş yapmak için sahile gitti. Çift, bir süre sonra Akdeniz foklarının barınma alanı olan Küdür Yarımadası'ndaki Zeytin Koyu sahilinde karaya vuran yunus ölüsünü fark etti. Kamil Özcan, telef olan hayvanı kıyıya çekti. Tırtak türü (Delphinus delphis), 1.70 metre boyunda ve yaklaşık 60 kilo ağırlığında olan, yunusun başından tek kurşunla vurulduğu belirlendi. Ölü yunusu bulan Kamil Özcan, "Yunus yeni ölmüştü. Belki canlıdır diye, denizin içinden karaya çektim. Ancak başında gördüğüm kurşun deliğinden hala kanlar geliyordu. Bu nasıl bir insanlık, nasıl bir canilik? Muhtemelen balıkçıların ağlarındaki balığı almak için hamle yapmış ve ağa takılmış olabilir. Yoksa denizin ortasında bir yunusa hem de çok yakından kim nasıl ateş edebilir ki? Yunusun incelenmesi ve suçlulukların bulunması için ilgili makamlara müracaat ettik. Son aylarda bu bölgede ölü caretta caretta türü deniz kamlumbağalarına ve yunuslara çok rastlamaya başladık" dedi.


'ÖNEMLİ BİR TÜR'
Türk Deniz Araştırmaları Vakfı'nda görevli Dr. Erdem Danyer ise, yunustan alınacak deri parçaları üzerinde inceleme yapılacağını ve bu türün önemli bir tür olduğunu belirtti.


Ölü yunusu bulan Özcan çifti, masum hayvanı öldürenlere isyan etti. İlgili makamlara müracaat ettiklerini söyledi.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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