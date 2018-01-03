Gölcük ihalesi İptal

BOLU Belediyesi'nin Gölcük'e turizm amaçlı yatırım yapılması için açtığı ihalede iptal kararı alındı. Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, doğru bir iş yapmak için yola çıktıklarını ancak bazı kişilerin şov yaparak işi amacından saptırdığını ifade etti. Gölcük'ün talan edileceği, ağaçların kesileceği şeklinde yoğun propagandalar yürütüldüğünü belirtti. İhaleyi iptal ettiklerini açıklayan Yılmaz, "Bolu'muzun tek özelliği tabiatımız. Hiç kimse bu güzelliği bizden daha iyi koruyamaz. Bolu korumuştur. Bakın planlı yapılan işler doğanın istismarını önler, plansız kalması ise talana yol açar. Eleştirenler herhalde plansız kalsın, talan olsun istemezler" dedi. Bolu Gölcük TabiatParkı'na 25 bungalov, 19 odalı dağ köşküyapılarak, kır gazinosuyla birlikte 22yıllığına kiralanması için yapılan ihaleyi aylık 116 bin lira kira ödemeyi teklif eden KurtuluşTokcan isimli yatırımcı kazanmıştı.
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