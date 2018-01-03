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Yol Durumu
  1. Rot 'bel'ans!
  2. Kaza kurbanı

Durumadı!

Bünyamin Duru’nun kullandığı otomobil, karşı şeride geçerek bir araca çarptı. 2 sürücü olay yerinde hayata gözlerini kapadı. İbre ise 130 kilometrede takılı kaldı

Durumadı!
Aşırı hız felakete yol açtı. Korkunç olay, Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde yaşandı. Kandıra istikametine giden Bünyamin Duru (26) idaresindeki otomobil, karşı istikamete geçerek Kadir Şen yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan sürücüleri dışarı çıkardı. Ancak her 2 sürücünün de kaza sırasında öldüğü saptandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Duru ve Şen'in cenazeleri İzmit Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı. sonrası Duru'nun kullandığı otomobilin hız göstergesinde ibrenin 130 kilometrede takılı kaldığı ortaya çıktı.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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