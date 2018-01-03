Aşırı hız felakete yol açtı. Korkunç olay, Kocaeli'nin Kandıra İlçesi'nde yaşandı. Kandıra istikametine giden Bünyamin Duru(26) idaresindeki otomobil, karşı istikamete geçerek Kadir Şen yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. İtfaiye ekipleri, araçlarda sıkışan sürücüleri dışarı çıkardı. Ancak her 2 sürücününde kaza sırasındaöldüğü saptandı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Duru ve Şen'in cenazeleri İzmit Asri Mezarlığı morguna kaldırıldı. Kaza sonrası Duru'nun kullandığı otomobilin hız göstergesinde ibrenin 130 kilometrede takılı kaldığı ortaya çıktı.
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