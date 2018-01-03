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Dehşetin perde arkası

Melisa Karaaslan, perde takmasına yardım etmeyen eşi Erkut Karaaslan ile tartıştı. Ardından kedisini darp eden kocasını bıçakladı. 3 ay uzaklaştırma cezası aldı

Dehşetin perde arkası
Perde takma tartışması kanlı bitti. Olay, İzmir'in Bornova İlçesi'nde 2018'in ilk günü meydana geldi. Erkut Karaaslan, 1 yıl önce Melisa Karaaslan ile evlendi. Ancak genç çift arasında şiddetli geçimsizlik baş gösterdi. 1 Ocak günü Melisa Karaaslan, yıkadığı perdeleri asması için eşinden yardım istedi. Ancak Erkut Karaaslan, karısına yardım etmedi. Çift arasında perde takma meselesi yüzünden başlayan tartışma kısa sürede şiddetlendi.

SERBEST BIRAKILDI
İddialara göre, öfkeli koca küfürler yağdırdığı karısını darp etti. Bunun üzerine genç kadın, mutfakta duran meyve bıçağını alarak eşine bıçak darbesi indirdi. Bacağından yaralanan Erkut Karaaslan, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan genç adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan Melisa Karaaslan, "Eşimle internetten tanışıp, bir yıl önce evlendik. İlk evlendiğimizde 3 ay boyunca İstanbul'da kocamın ailesi ile birlikte yaşadık. Yürümedi. Ardından 3 ay benim ailemle birlikte yaşadık. Yine olmadı. Bunun üzerinde kendi evimize taşındık. Eşim ilk evlendiğimiz günden beri beni dövüyor. Olay günü de perde takma konusunda yardım istedim. Bana yardım etmedi. Küfür edip vurmaya başladı. Meyve bıçağını alıp, onu bıçakladım. Kendimi korumak istedim" dedi. Genç kadın, daha sonra salıverildi. Kadın ve eşine 3 ay birbirlerine yaklaşmama cezası verildi.


Ceyhan TORLAK
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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