Damat kazığı!

Denizli'de yaşayan Vesile Telli (60) tekstil işletmesi bulunan 14 yıllık damadı tarafından dolandırıldığını söyledi. İddialara göre, damat A.A., 2009'da yaşlı kadının yanına gitti. İşlerinin kötü gittiğini ve tekstil makinelerinin kendisine devretmek istediğini söyledi. Telli de bu isteği kabul etti. Noterde imza verdi. Aradan bir yıl geçti. Telli'nin babasından kalan maaşı kesildi. Yetkili kurumlara giden kadın, noterde iş makineleri yerine aslında işletmenin tamamını devraldığını ve tekstilin 150 binliralık vergi borcu olduğunu öğrendi.
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