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kocaya müebbet

Cani kocaya müebbet
Bursa'da yaşayan Ümit Yıldırım, geçtiğimiz ekim ayında dehşet saçtı. 2 çocuk babası Yıldırım, eşi Emine Yıldırım ile 1.5 yıldır ayrı yaşamaya başladı. Eşini iş çıkışı takip edip barışmak istediğini açıkladı. Red cevabı alınca eşini 5 yerinden bıçakladı. Yaralanan kadın kurtarıldı. koca tutuklandı. Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Yıldırım hakkında müebbet hapis istemi talebiyle dava açıldı.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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