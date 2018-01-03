Cani kocaya müebbet

Bursa'da yaşayan Ümit Yıldırım, geçtiğimiz ekim ayında dehşet saçtı. 2 çocuk babası Yıldırım, eşi Emine Yıldırım ile 1.5 yıldır ayrı yaşamaya başladı. Eşini iş çıkışıtakip edip barışmakistediğini açıkladı. Red cevabı alınca eşini 5 yerinden bıçakladı. Yaralanan kadın kurtarıldı. Cani koca tutuklandı. Cumhuriyet savcısı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda Yıldırım hakkında müebbet hapis istemi talebiyle dava açıldı.
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