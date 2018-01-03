Barıştım’ dedi katletti

Erkek şiddeti bitmedi. Sevgilisi tarafından katledilen Ayten Keklik'in (17) kıskançlık kurbanı olduğu iddia edildi. Kahreden haber, yılbaşı gecesi meydana geldi. Mersin'de yaşayan lise öğrencisi Ayten Keklik, erkek arkadaşı Furkan Kaya'yı (19) görmek için Burdur'a gitti. Üniversite öğrencisi Kaya, sevgilisiyle kavga etti. Genç kızı bıçakladıktan sonra boğarak katletti. Ardından bileklerini keserek intihar etmek istedi. Kaya hastaneye kaldırılırken, Keklik'in cenazesi Antalya Adli Tıp'a gönderildi. Dün kızının cenazesini teslim alan baba Erdinç Keklik, kızının Furkan Kaya ile 3 yıldır arkadaşlık yaptığından haberleri olduğunu söyledi. Kızının kıskançlık nedeniyle öldürüldüğünü anlatan Keklik, "Kızımla erkek arkadaşı 15-20 gün önce kavga etmişlerdi. Bunun üzerine çocuk habersiz Mersin'e gelmişti. Kızımı tehdit etmiş. Burdur'a geri döndükten sonra da kızımı telefonla arayarak özür dilemiş ve barışmışlar. Kızımın isteği üzerine günübirlik Burdur'a gönderdik ama maalesef ölüm haberi geldi. Bu cani kıskançlık yüzündün kızımı öldürdü. Tehdit etmiş, kızım ayrılmak isteyince 'Seni başkalarına yar etmem' demiş. Cinayetin planını önceden yapmış. Öç almak için barışmış" dedi.
Baba Erdinç Keklik, kızının cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.
Kız arkadaşı Ayten Keklik'i öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunan Furkan Kaya'nın tedavisi sürüyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.