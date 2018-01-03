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Baba cinnet

, evde cinnet getirdi. Kızları Elif Mina ve ’yı pompalı tüfekle ateş ederek katletti. Katil baba daha sonra aynı silahla intihar etti

Baba cinnet
İSTANBUL Maltepe'de dün akşam aile faciası yaşandı. Olay Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. (29), evde cinnet getirdi. Pompalı tüfeğini eline aldı. Namluyu dairedeki kızları 4 yaşındaki Elif Mina ve 2 yaşındaki 'ya doğrulttu. Art arda tetiğe bastı. İki kardeş kanlar içinde yere yığıldı. Cani baba, daha sonra aynı silahı kendine çevirdi. Ateş etti. Silah sesleri üzerine eve gelen anne Dilek Yardım ve yakınları gördüklerine inanamadı. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Acılı haberi alan anne, sinir krizleri geçirdi. Dilek Yardım'ın kuzeni İlyas Çakır, "Katil, eşine sürekli tehditlerde bulunuyordu. Bu işi planladığını düşünüyoruz. Eşi de bunu bilerek çocukları göstermiyordu." dedi.
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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