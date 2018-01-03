Baba cinnet

İSTANBUL Maltepe'de dün akşam aile faciası yaşandı. Olay Fındıklı Mahallesi Zambak Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın bodrum katında meydana geldi. Ali Yardım (29), evde cinnet getirdi. Pompalı tüfeğini eline aldı. Namluyu dairedeki kızları 4 yaşındaki Elif Mina ve 2 yaşındaki Miray Hira'ya doğrulttu. Art arda tetiğe bastı. İki kardeş kanlar içinde yere yığıldı. Cani baba, daha sonra aynı silahı kendine çevirdi. Ateş etti. Silah sesleriüzerine eve gelenanne Dilek Yardımve yakınlarıgördüklerine inanamadı. İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekipleri 3 kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Acılı haberi alan anne, sinir krizleri geçirdi. Dilek Yardım'ın kuzeni İlyas Çakır, "Katil, eşine sürekli tehditlerde bulunuyordu. Bu işi planladığını düşünüyoruz. Eşi de bunu bilerek çocukları göstermiyordu." dedi.
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