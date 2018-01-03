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Anne-oğul sobadan zehirlendi

Anne-oğul sobadan zehirlendi
Kayseri'de sobadan sızan gaz, anne ile oğlunun ölümüne yol açtı. Melikgazi İlçesi'nde oturan Hürüze Kaya (91) ile oğlu Adil Kaya'dan (51) haber alamayan yakınları eve gitti. Kapının açılmaması üzerine çatıdan eve giren yakınları, anne ile oğlunu yataklarında hareketsiz halde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı kadın ile oğlunun öldüğünü belirledi. Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Hürüze ve Adil Kaya'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.


Ali ALTUNDAŞ
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  • 03 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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