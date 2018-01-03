Anne-oğul sobadan zehirlendi

Kayseri'de sobadan sızan gaz, anne ile oğlunun ölümüne yol açtı. Melikgazi İlçesi'nde oturan HürüzeKaya (91) ile oğlu AdilKaya'dan (51) haber alamayan yakınları eve gitti. Kapının açılmaması üzerine çatıdan eve giren yakınları, anne ile oğlunu yataklarında hareketsiz halde buldu. Olayyerine gelen sağlık ekipleriyaşlı kadın ile oğlununöldüğünü belirledi. Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan Hürüze ve Adil Kaya'nın sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldüğü belirlendi.
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