Acil şoför

Otobüs şoförü Hayrettin Şahin, yolculuk sırasında dili boğazına kaçan 10 aylık Ömer Asaf için zamana karşı yarıştı. Önce çocuğun dilini dışarı çıkardı. Ardından kalp masajı ve suni teneffüsle minik yavrunun hayatını kurtardı
KOCAELİ'de10 aylık bir bebeğin imdadına "kahraman şoför" yetişti. Hayat kurtaran müdahale, yeni yılın ilk saatlerinde gerçekleşti. Fatma-Sercan Şiner çifti, 10 aylık bebekleri Ömer Asaf ile birlikte belediye otobüsüne bindi. Şiner çifti, yolculuk sırasında bebeklerinin hareket etmediğini fark etti. Panikleyen çift, yardım istedi. Otobüsşoförü Hayrettin Şahin ise anne-babanın feryadını duyar duymaz otobüsü kenara çekti. Çiftin yanına giden şoför, bebeğin dilinin boğazına kaçtığını ve bu yüzden nefes alamadığını tespit etti. Ardından yere yatırdığı bebeğin dilini boğazından çıkararak suniteneffüs ve kalp mesajı uyguladı. Uzun süren müdahalenin ardından minik yavru tekrar nefes almaya başladı ve gözünü açtı.
'KAHRAMAN' İLAN EDİLDİ
Bebekleri hayata dönen çift, sevinçten ağladı. Ömer Asaf bebek, daha sonra olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Otobüs şoförü Şahin'in ÖmerAsaf bebeği hayata döndürme mücadelesi ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Yolcular tarafından "Kahraman" ilan edilen Şahin, Büyükşehir Belediyesi'nce daha önce kendilerine verilen ilk yardım eğitimleri sayesinde bebeğin hayatını kurtardığını anlattı. Şahin, "Böyle güzelbir olaya vesile olduğum için çokmutluyum" açıklamasını yaptı.
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