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Zatürreyi yendi kazada öldü

Zatürreyi yendi kazada öldü
Osmaniye'de zatürre tedavisi gören Habibe İnandı (26), hastalığını yendi. Dün tedavisi tamamlandıktan sonra hastaneden ayrıldı. Otomobile bindi. Dayısı Mustafa İnandı'nın (32) kullandığı araç, kamyonetle çarpıştı. Kazada Habibe İnandı, annesi Zeynep İnandı (48) ile aracı kullanan İnandı hayatını kaybetti, babası İsmail İnandı ile kamyonette bulunan Serkan Yılmaz, Mehmet Yılmaz ve Osman Kızılkan yaralandı. Cenazeler yan yana toprağa verildi.
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