Zatürreyi yendi kazada öldü

Osmaniye'de zatürre tedavisi gören Habibe İnandı (26), hastalığını yendi. Dün tedavisi tamamlandıktan sonra hastaneden ayrıldı. Otomobile bindi. Dayısı Mustafaİnandı'nın (32) kullandığı araç, kamyonetle çarpıştı. Kazada Habibe İnandı, annesi Zeynepİnandı (48) ile aracı kullanan İnandı hayatını kaybetti, babası İsmail İnandıile kamyonettebulunan SerkanYılmaz, MehmetYılmaz ve OsmanKızılkan yaralandı. Cenazeler yan yana toprağa verildi.
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