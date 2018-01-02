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Yüzbaşı 2 ismi itiraf etti

Yüzbaşı 2 ismi itiraf etti
Yüzbaşı Burak Akın, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay'ı basan 'cüler tarafından ayağından vurulup yaralandı. Kendini kahraman olarak anlattı. Ancak FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek savcının kapısını çaldı. İtirafçı olup her şeyi anlatacağını açıkladı. Akın'ın itirafları doğrultusunda operasyonlar başladı. Örgüt üyesi olduğu belirlenen 2 muvazzaf subay gözaltına alındı. Akın'ın da içinde bulunduğu şüphelilerin, ankesörlü telefonları kullanarak şifreli adreslerde gizli görüşmeler yaptıkları saptandı.
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