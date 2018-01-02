Yüzbaşı 2 ismi itiraf etti

Yüzbaşı Burak Akın, 15 Temmuz gecesi Genelkurmay'ı basan FETÖ'cüler tarafından ayağından vurulup yaralandı. Kendini kahraman olarak anlattı. Ancak FETÖ üyesi olduğunu söyleyerek savcının kapısını çaldı. İtirafçı olup her şeyi anlatacağını açıkladı. Akın'ın itirafları doğrultusunda operasyonlar başladı. Örgüt üyesi olduğu belirlenen 2 muvazzaf subay gözaltına alındı. Akın'ın da içindebulunduğu şüphelilerin,ankesörlü telefonlarıkullanarak şifreli adreslerdegizli görüşmeler yaptıklarısaptandı.
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