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Yeni yıl bebeği terkedildi

Yeni yıl bebeği terkedildi
Gaziantep'te 1 günlük kız bebeği, cami avlusuna bırakıldı. Yeni doğan diğer yavrular gibi şanlı olmayan bebek, 'üşümesin' diye cami içerisine alan vatandaşlar, polise haber verdi. Ekiper, talihsiz yavruyu bırakan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.
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