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büyüledi

Süper Ay büyüledi
Ayın, dünyaya en yakın konumuna geldiği doğa olayı Süper Ay, yeni yılın ilk gününde İstanbul semalarında da çıplak gözle izlendi. Tüm tutkunların heyecanla beklediği ay, her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve yüzde 15 daha büyük görülüyor. Güneşin batması ile 18.00'den itibaren ortaya çıkan ay, özellikle İstanbul'un incisi Boğaz'a yansıyarak seyirlik görüntüler oluşturdu.
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