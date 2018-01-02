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Son

İstanbul'da yılın son i Sarıyer'de yaşandı. Yan bakma tartışmasına giren iki grup arasında çıkan kavgada Kemal Özderya öldürüldü...

Son cinayet
Yan bakma tartışması le bitti. Olay önceki gün 'de yaşandı. S.B ve kardeşi S.B'nin arasında bulunduğu bir grup Sarıyer'de börekçide oturuyordu. Kemal Özderya da aynı mekana gitti. Aralarında yan bakma tartışması çıktı. B, kardeşlerin grubu tartışma sonrası mekandan çıkarak, otomobilleriyle akaryakıt istasyonuna gitti. Taraflar burada yeniden karşılaştı. S.B tabancasını çıkartarak ateş etti. Özderya vurularak hayatını kaybetti. Şüpheliler kaçtı. Polis, gençleri kısa sürede gözaltına aldı. Emniyette tehdit, hırsızlık, kayıtları bulunan şüpheliler sorguya alındı.


Yunus Emre KAVAK
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