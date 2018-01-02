Son cinayet

Yan bakma tartışması cinayetle bitti. Olay önceki gün İstanbul Sarıyer'de yaşandı. S.B ve kardeşi S.B'nin arasında bulunduğu bir grup Sarıyer'de börekçide oturuyordu. KemalÖzderya da aynı mekana gitti. Aralarında yan bakma tartışması çıktı. B, kardeşlerin grubu tartışma sonrası mekandan çıkarak, otomobilleriyle akaryakıt istasyonuna gitti. Taraflar burada yeniden karşılaştı. S.B tabancasınıçıkartarak ateş etti. Özderya vurularakhayatını kaybetti. Şüpheliler kaçtı. Polis, gençleri kısa sürede gözaltına aldı. Emniyette tehdit, hırsızlık, kayıtları bulunan şüpheliler sorguya alındı.
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