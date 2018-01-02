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Meleğimiz artık yok

’da üniversite öğrencisi genç, 17 yaşındaki sevgilisini bıçakladıktan sonra, yastıkla boğarak öldürdü. Katledilen kızın annesi, “Melek kızımız artık yok” diye ağladı

Meleğimiz artık yok
Aldatıldığını iddia eden genç, sevgilisini öldürdü. Olay dün 'da yaşandı. Lise öğrencisi Ayten Keklik (17), yılbaşını birlikte geçirmek için Burdur'da okuyan sevgilisi Furkan Kaya'nın (19) yanına gitti. İkili tartıştı. Kaya, Keklik'i göğsünden bıçaklayıp, yastıkla boğdu. Mezarlığa giderek, intihara kalkıştı. İp kopunca ölümden kurtuldu. Sağlık ekipleri genç kızın öldüğünü belirledi. Kaya ilk ifadesinde, Keklik'in kendisini aldattığını öğrendiğini, birlikte intihar kararı aldıklarını, sevgilisini bıçakladığını, ölmeyince de yastıkla boğduğunu, ardından intihar etmeye çalıştığını öne sürdü. Acı haberi alan genç kızın ailesi, Mersin'den Burdur'a gitti. Anne Huriye Keklik, "Melek kızımız artık yok" diye gözyaşı döktü.


Ayten Keklik, henüz 17 yaşındaydı. Hayatının baharında sevgilisi tarafından katledildi.
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