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Katil partide!

Katil partide!
Kars'ta geçen 23 Temmuz'da bir eğlence mekanı önünde çıkan silahlı kavgada, taksi sürücüsü Bünyamin Üreyil öldü, 3 kişi yaralandı. Aynı eğlence mekanda 2 Kasım'da ise Azerbaycan uyruklu Aydan Bayramova, öldürüldü. İki cinayetle ilgili Serkan Ç. hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet güçleri, katil zanlısının yılbaşı eğlencesi için cinayetlerin işlendiği mekânda bulunduğu bilgisini aldı. Baskın yaptı. Serkan Ç. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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