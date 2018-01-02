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Kardeş kurbanı!

13 yaşındaki Halise Y., kardeşi tarafından vurularak öldürüldü.

Kardeş kurbanı!
Adana'da 11 yaşındaki çocuk, kendisinden 2 yaş büyük ablasını tabancayla vurarak katletti. Akılalmaz olay dün sabah saatlerinde gerçekleşti. M.Y. evlerinde eline aldığı tabancayla 13 yaşındaki ablası Halise Y.'ye bir el ateş etti. Silahtan çıkan kurşun küçük kızın başına isabet etti. Ağır yaralanan Halise, ailesi tarafından kısa sürede bir tıp merkezinin acile yetiştirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından da Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak olaydan 4 saat sonra hayatını kaybetti. 12 yaşından küçük olduğundan cezai ehliyeti bulunmayan M.Y.'nin ise el svap örnekleri alınıp, çocuk şube müdürlüğüne teslim edildiği öğrenildi.
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