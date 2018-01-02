Adana'da fuhuş yapmaktan çok sayıda kaydı olan 'Masal' ve 'Rüya' takma adlı Müge U., internet üzerinden 200 liraya anlaştığı M.A.'nın evine gitti. İkili para yüzünden tartıştı. Genç, kadını dövdü. U. ise ilişki sırasında M.A.'nın cinsel organını ısırdı. Penisi kanayan adam, tekrar saldırdı. Aldığı yumruk darbeleriyle gözü ve vücudunda morluklar oluşan Müge U., karakola giderek şikayette bulundu. M.A. olaydan kısa süre sonra yakalandı. İkili, birbirlerinden şikayetçi olmayınca serbest bırakıldı.