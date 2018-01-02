Gaz bombası!

İhmal facia getiriyordu. Olay dün İstanbul Küçükçekmece'de yaşandı. Görevlilerin iş makinası ile yaptığı kaldırım çalışmasında doğalgazboru hattının zarargörmesi sonucu patlamameydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen patlamanın etkisiyle yangın çıktı. Çıkan yangında alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Beyazotomobil siyahadönerek kullanılamazhale geldi. 4 katlı binada ise büyük hasar oluştu. Yangının binayasıçramasıyla oturanlartahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerininmüdahalesiyle yangınsöndürüldü. Patlamadaşans eseri ölen veyayaralanan olmadı. Olayın ardından bölgeye gelen İGDAŞ ekipleri çalışma yürütürken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
4 katlı bina büyük hasar gördü. Patlamanın tam ortasında kalan bir araç ise kullanılamaz hale geldi. Sahibi sinir krizi geçirdi.
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