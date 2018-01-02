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Gaz bombası!

’de kaldırım çalışması yapan görevliler iş makinası ile yanlış müdahalede bulundu. Doğalgaz bomba gibi patladı. 4 katlı binada büyük hasar oluştu. Facianın eşiğinden dönüldü

Gaz bombası!
İhmal facia getiriyordu. Olay dün 'de yaşandı. Görevlilerin iş makinası ile yaptığı kaldırım çalışmasında doğalgaz boru hattının zarar görmesi sonucu patlama meydana geldi. Büyük bir gürültüyle meydana gelen nın etkisiyle çıktı. Çıkan yangında alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı. Beyaz otomobil siyaha dönerek kullanılamaz hale geldi. 4 katlı binada ise büyük hasar oluştu. Yangının binaya sıçramasıyla oturanlar tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine kısa sürede polis, sağlık ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Patlamada şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Olayın ardından bölgeye gelen İGDAŞ ekipleri çalışma yürütürken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.


4 katlı bina büyük hasar gördü. Patlamanın tam ortasında kalan bir araç ise kullanılamaz hale geldi. Sahibi sinir krizi geçirdi.


Zafer HALATÇI
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