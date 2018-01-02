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Bodrum yılı
Yeni yılın ilk günü, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olması sonucu, vatandaşlar sahillere akın etti. Özellikle , ilk tercih edilen yerlerdendi. Tatilciler, Bitez ile Ortakent- Yahşi sahillerindeki restoran ve kafeteryalarda yer bulmakta güçlük çekti. Bazıları denize girdi, bazıları da kahvaltısını 17 derecelik güneşli havada deniz kenarında yapmayı tercih etti.
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