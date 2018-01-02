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’da hakaret serbest

Almanya’da hakaret serbest
'da "yabancı devlet adamlarına hakaret" artık suç sayılmayacak. Eyalet Temsilciler Meclisi'nden dün yapılan açıklamada, 103'üncü maddenin Ceza Kanunu'ndan çıkartıldığı belirtildi. Böylece Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden küstah komedyen Jan Böhmermann hakkında açılan dava düşecek.
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