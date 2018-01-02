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361 ’lı yakalandı

361 DEAŞ’lı yakalandı
Terör örgütlerine karşı güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkaran güvenlik birimleri, istihbarat faaliyetlerini de yoğunlaştırdı. Son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda terör eylemi yapabilme kapasitesi olan 361 'lı terörist yakalandı. Böylece kanlı örgütün Türkiye'deki yılbaşı kutlamalarını hedef alan planları ortadan kaldırıldı. Bu arada terörist A.M.'ye gönderilen mesajda DEAŞ'ın yılbaşında Almanya, Belçika, Fransa, İtalya, Hollanda ve Danimarka'da eylem yapmayı planladığı saptandı.


Erkam ÇOBAN
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