361 DEAŞ’lı yakalandı

Terör örgütlerine karşı güvenlik önlemlerini üst düzeye çıkaran güvenlik birimleri, istihbarat faaliyetlerini de yoğunlaştırdı. Son 1 ayda düzenlenen operasyonlarda terör eylemi yapabilme kapasitesi olan 361 DEAŞ'lı terörist yakalandı. Böylecekanlı örgütün Türkiye'dekiyılbaşı kutlamalarını hedefalan planları ortadankaldırıldı. Bu arada terörist A.M.'ye gönderilen mesajda DEAŞ'ın yılbaşında Almanya,Belçika, Fransa, İtalya,Hollanda ve Danimarka'da eylem yapmayı planladığı saptandı.
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