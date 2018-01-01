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Zırvalarını ifşa etmekten usandım

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nu topa tuttu: FETÖ’cülerin mahkemelerde gösterdikleri riyakarlıkla muhalefetin başındaki zatın yüzsüzlüğü aynıdır

Zırvalarını ifşa etmekten usandım
, partisinin 6. Olağan İl Kongresi'nde çarpıcı mesajlar verdi: Sayın Bahçeli ile bu yolda vatan ve millet için yürümeye devam ediyoruz. FETÖ'cülerin mahkemelerde gösterdikleri riyakarlıkla muhalefetin başındaki zatın yüzsüzlüğü aynıdır. Bu zatın zırvalarını ifşa etmekten usandım. Şimdi de 15 Temmuz'da mücadele verenlere dil uzatmaya başladılar. 15 Temmuz'a dil uzatmakla Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'nda savaşanlara dil uzatmak aynıdır. Türkiye yanarken, insanlık inim inim inlerken sesleri solukları çıkmayan kişiler bir anda sahaya inmeye, olur olmaz konularda konuşmaya başladı. Hayırdır! 16 Nisan'da ne oldu gördünüz. Birileri 'hayır' kampanyası sürdürdü. Beraber olduğumuz arkadaşların olması bizi üzdü. Hiç önemli değil. Kişi sevdikleri ile beraber haşrolacaktır.
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  • 01 Ocak 2018, Pazartesi
  • Gazete
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